Életfogytiglanra ítélték a magyar nő brit gyilkosát

Háromhetes tárgyalás után a manchesteri bíróságon az esküdtszék bűnösnek találta azt a 62 éves brit férfit, aki tavaly meggyilkolta a magyar B. Mariannt, akinek a meztelen holttestét a saját kerti fészerében rejtette el. A boltoni Christopher Barlow-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és leghamarabb húsz év után szabadulhat feltételesen – szúrta ki a hvg.hu a manchesteri rendőrség közleményét.

A bűncselekményről tavaly decemberben lapunk is beszámolt, akkor tartóztatták le a gyanúsítottat. A hatóságok eleinte eltűnés miatt keresték az 55 éves magyar nőt, később emberölésnek minősítették az esetet, majd 2024 decemberében letartóztatták a boltoni lakhellyel rendelkező Barlow-t.

A magyar nőt utoljára tavaly december 14-én látták Boltonban, számos felhívást tettek közzé az eltűnését követően angolul és magyarul is. A rendőrség tájékoztatása szerint a kutatásban speciális egységeket is bevetettek, így jutottak el ahhoz az ingatlanhoz, ahol végül megtalálták B. Mariann holttestét. Az áldozat nagyon keveset beszélt angolul, és a hatóságok úgynevezett „magas kockázatú” kategóriába sorolták.

Barlow eleinte a kihallgatásán azt állította, hogy fogalma sincs, miként került az asszony holtteste a fészerébe, ám később úgy módosította a vallomását, hogy pánikba esett, amikor a nőt holtan találta a konyhájában.

A rendőrségi közleményben idézik Helen Critchley főfelügyelőt, aki elmondta:

Jelentős erőfeszítéseket tettünk Mariann felkutatására, beleértve a házról házra történő kérdezést, de számos médiafelhívást is közzétettünk, átkutattuk a környékbeli üres épületeket, valamint áttekintettük a térfigyelő kamerák felvételeit. Az érdemi áttörést az jelentette, amikor egy bolt előtti térfigyelő kamerán együtt volt látható Mariann és Barlow.

A férfit eredetileg tanúként hallgatták ki, ám a környékbeliek kihallgatása során az egyik szomszéd arról számolt be, hogy sikolyt hallott Barlow házából, ezért a rendőrök visszatértek hozzá, és letartóztatták.

A nyomozás végül feltárta, hogy az áldozat és az elkövető között csupán alkalmi ismeretség volt: a nő egy sarki boltban találkozott a férfival, aki áthívta magához a nőt – Mariannt ekkor látták utoljára élve.