Büntetés miatt módosult a rajtrács Miami Nagydíj sprintversenyén

Alex Albon
Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP
2026. 05. 02. 15:00
Alex Albon
Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Alexander Albont utólag megbüntették, így a 14. helyett a 19. pozícióból kezdheti meg a Forma-1-es Miami Nagydíj szombati sprintfutamát.

A Williams thaiföldi versenyzője továbbjutott a második szakaszba a pénteki sprintkvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. A Racing Bulls jelzésére utóbb kivizsgálták az esetet, és törölték Albon folytatást érő eredményét, illetve a második szakaszban elért ideit – a Formula1.com közlése szerint.

A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez – sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – pontot. A rövid távú versenyt magyar idő szerint 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérőt rendezik.

A printfuramt rajtsorrendje

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

5. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

8. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

