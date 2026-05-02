A Veszprém edzője csapata rendhagyó bajnokija után: Nem akarunk beleszólni mások küzdelmébe

A címvédő Veszprém házigazdaként 41-34-re nyert a Komló ellen a férfi kézilabda NB I szombati első mérkőzésén. Az idény végén távozó Gasper Marguc nyolc góllal járult hozzá a már biztosan bajnoki döntős csapat sikeréhez, míg a túloldalon a horvát Srecko Jerkovic hétszer talált be, Ágoston Áronnak pedig tíz védése volt.

Xavi Pascual, a veszprémiek vezetőedzője a meccset követően elmondta, hálás az ellenfélnek, hogy vállalták a rendkívüli, délelőtt 11 órás kezdést. A Veszprém szerette volna más napra áttenni a mérkőzést a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágója miatt, azonban a Komlónak meg a többi mérkőzés a prioritás a kiesés elleni harc miatt, így ezért volt ez a szokatlan kezdési időpont.

Így több időnk maradt ma pihenni és összességében készülni a Füchse elleni mérkőzésre. A Komló ellen mindenkinek lehetőséget akartam adni, ez sikerült is. Nagyon boldog vagyok a hozzáállásunk miatt, maximálisan megtiszteltük az ellenfelünket. Mi nem akarunk beleszólni mások más célokért való küzdelmébe. Most is, a későbbiekben is a fair playt tartjuk szem előtt

– idézi a klubhonlap Pascualt, aki a 100. meccsén irányította a csapatot.

A Veszprém szerdán játszik a Füchse Berlin otthonában, a magyar csapat heroikus fordítással nyert az első meccsen, így 35-34-es előnyből várja a negyeddöntő visszavágóját.

A Komló jelenleg az utolsó előtti az NB I-ben, azaz már kiesést jelentő helyen áll, miközben ét pont a hátránya a Szigetszentmiklós és három a Gyöngyös mögött. A csapat még a Csurgóval és a Győrrel játszik a szezon hajrájában.