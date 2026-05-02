Magyar: Radnai Márkot és Rost Andreát kormánybiztosnak kértem fel

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az „emberséges és működő Magyarországért” felelős kormánybiztos lehet, Rost Andrea világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg Magyar Péter, aki jövő szombaton teheti le a miniszterelnöki esküjét.

„A Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű” – jelentette be Magyar.

Magyar szerint az intézet létrehozását az indokolja, hogy a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség, ezért az intézet célja a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása. „Működésének középpontjában a tudás és a részvétel áll. Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére. Az intézet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten a kormányzati és parlamenti működésbe, és ennek érdekében átfogó stratégiát készít” – ismertette a leendő kormányfő, hozzátéve, hogy az intézet nem helyettesíti a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményeket, ezért működése a javaslattétel lesz.

„Radnai Márk kormánybiztosként segíti a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását és a kormányzattal történő eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok becsatornázását a kormányzati döntéshozatalba” – foglalta össze Radnai feladatait Magyar.

Rost Andrea kormánybiztosként azért fog dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon – fogalmazott a leendő kormányfő, aki szerint Rost Andrea művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce.

Radnai és Rost egyaránt egyéni körzetben megválasztott országgyűlési képviselő, utóbbi emellett Magyar Pétert követve a második volt a Tisza Párt országos listáján.