Magyar Péter: Orbán már odáig süllyedt, hogy Gyurcsányt dicséri

Orbán Viktor odáig süllyedt, hogy már Gyurcsány Ferencet dicséri és akkor is hazudik, amikor kérdez,

reagált Magyar Péter vasárnap arra, hogy a miniszterelnök szerint „Gyurcsányéknak több eszük volt”, hogy csak a választás után mondták el az őszödi beszédet, miközben a „tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket”. Orbán ezzel arra a hitelesen alá nem támasztott értesülésre utalt, miszerint az ellenzéki párt kormányra kerülése után általánosan adót emelne. A Tisza már korábban cáfolt és bemutatott egy adócsökkentési tervet is.

Kontroll nélküli luxizás, káosz, fejetlenség és kapkodás. A belső körökből származó információink szerint ez jellemzi most Orbán Viktor legszűkebb körét. Az egyre romló kutatási adatok miatt, Orbán kirúgta a 15 éve állandó kampányfőnökét. Újonnan pedig még a Fidesz nagyobb részében is vállalhatatlannak tartott Orbán Balázs irányítja a miniszterelnöki kommunikációt,

folytatta Magyar és arra is kitért, hogy Orbán Viktor szerint a Fidesz ellenfelei jachtokról, kastélyokról és sosem volt luxusról hazudnak.

A Tisza elnöke úgy látja, hogy Orbán és édesapja mindenkit hülyének néz, majd a kormánypárti szavazókat szólította meg. „Ti kinek hisztek? A saját szemeteknek, vagy az épp az Adrián luxizó miniszterelnöknek, vagy az orosz propagandaiskolán nevelkedő Orbán Balázsnak?”, írta, majd azzal zárta a bejegyzést: