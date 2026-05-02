Menekülnek az orosz csapatok, feladták az észak-afrikai várost is

Fegyveres csoportok ellenőrzése alá került a Mali északi részén fekvő Tessalitban található, orosz csapatok által védett stratégiai fontosságú tábor, miután a lázadók több támadást is intéztek a hatalmon lévő junta ellen az elmúlt hétvégén – jelentette szombaton az AFP francia hírügynökség helyi forrásokra hivatkozva. Egy helyi képviselő azt közölte az AFP-vel, hogy a mali hadsereg és orosz szövetségeseik péntek reggel elhagyták tessaliti állásaikat. Egy biztonsági vezető szerint már a lázadók megérkezése előtt kiürítették az algériai határ közelében található tábort és elmenekültek.

Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) és az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű fegyveres szervezetek vasárnap hajnalban a mali hadsereg egyik központi bázisa ellen is támadást intéztek a bamakói repülőtér mellett, és elfoglalták az ország északi felében lévő Kidal városát, kiszorítva onnan a kormányerőket támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldoshadsereget.

🇷🇺🇲🇱 Russian mercenaries in Mali just surrendered to Tuareg rebels and walked out alive, leaving their Malian partners trapped at the base to die… After two days of getting hammered by Tuareg rebels and al-Qaeda fighters in the northern city of Kidal, Russian African Corps… https://t.co/1aeOs3qv3A pic.twitter.com/gEkmx0zNUh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 1, 2026

A junta pénteken azzal vádolt meg katonákat és politikusokat, hogy részt vettek a támadásban, és bejelentette, hogy többeket őrizetbe vettek.

A tuareg lázadók a hét elején helyezték kilátásba, hogy erőik elfoglalják az ország északi részét és megbuktatják az öt évvel ezelőtt államcsínnyel hatalomra jutott katonai kormányzatot.

Tessalit földrajzi helyzeténél fogva stratégiai fontosságú, ezen kívül jó állapotban lévő leszállópályája van, amely alkalmas helikopterek és nagy katonai repülőgépek fogadására. Helyi források szerint a fegyveres csoportok elfoglalták a Kidaltól 100 kilométernyire fekvő aguelhoki tábort is. A múlt hét végi harcokban kórházi illetékesek szerint legkevesebb huszonhárman haltak meg az MTI összefoglalója szerint.