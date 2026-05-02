Magyar Péter: Az alakuló ülésen is fognak zenélni a sükösdi tamburás srácok

„Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a sükösdi Sugo Tamburazenekart” – jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök, akit fél évvel ezelőtt lepte meg sükösdi látogatása alkalmából egy minikoncerttel a főleg roma gyerekekből álló zenekar.

Zenélni is fognak, a miniszterelnöki eskütétel, a Himnusz, valamint a székely és az európai himnusz után lépnek fel, a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a tiszás rendezvényeken gyakran felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt című dalt adják elő.

Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a Parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.