Media1: nyomoz a rendőrség, miután a Szivárvány TV tulajdonosának állítása szerint leköpte őt a Hír TV műsorvezetője

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt Pataki Tamás, a jelenleg engedélyeztetés alatt álló LMBTQ-csatorna, a Szivárvány TV tulajdonosának feljelentése alapján – írja a Media1.

Az ügy előzménye, hogy Pataki feljelentést tett a rendőrségen, mivel állítása szerint Palányi Nóra, a Hír TV műsorvezetője felkereste a cége székhelyéül szolgáló ház udvarán, ahol több ember jelenlétében leköpte őt, miközben LMBTQ-ellenes kijelentéseket tett.

Palányi – aki abban a házban lakik, ahová a Pataki-féle céget bejegyezték – a lap megkeresésére azt mondta: Pataki állításai valótlanok, nem köpte le őt, nem hangoztatott közösségellenes kijelentéseket, és nem fenyegette meg a Szivárvány TV tulajdonosát. Azt is közölte, hogy a részleteket ügyvédjével a rendőrségi eljárás során tisztázzák.

A felek egyébként a Media1 szerint régóta ismerik egymást, Palányi ugyanis a Pataki által működtetett Egyker TV-nek és a Parlament TV-nek is a munkatársa volt néhány évvel ezelőtt.

Pataki feljelentésében azt kérte, vizsgálja meg a rendőrség, hogy nem merül-e fel garázdaság, könnyű testi sértés, tettleges becsületsértés, közösség elleni uszítás, közösség tagja elleni erőszak, illetve zaklatás gyanúja a történtek miatt. A nyomozást a BRFK végül az utóbbi miatt indította meg.