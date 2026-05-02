Szabadon engedték Timmyt, a német partoknál rekedt hosszúszárnyú bálnát

Sikerült kiszabadítani azt a hosszúszárnyú bálnát, amely a Balti-tenger németországi partjainál tévedt a sekély vizekre. Az állatot többhetes mentőakciót követően engedték szabadon az Északi-tengeren – írja az Euronews.

Hatalmas vita folyt a mentőakcióról

A fiatal, tízméteres példány – amelyet a Timmendorfer nevű partszakaszról Timmy névre keresztelték – március vége óta szenvedett a Wismar melletti Poel-szigeten egy homokpadon. Németországban komoly vitát gerjesztett az állat megmentésére irányuló mentőakció: nyilvános vita folyt arról, miként lehetne visszajuttatni Timymt a nyílt vízre, egyáltalán meg kell-e menteni.

A szakértők egy része amellett érvelt, hogy az állat nincs jó állapotban, emellett a mentés nagy stresszel és sérülésveszéllyel járna, a straslundi Óceánográfiai Múzeum igazgatója egyenesen állatkínzásnak nevezte a műveletet. Még többen voltak azonban, akik kiálltak a mentőakció mellett, aktivistacsoportok tüntetést is szerveztek a bálna megmentéséért.

Két milliárdos érkezett Timmy megmentésére

A hatóságok és az állatvédők sokáig sikertelenül próbálták visszajuttatni az állatot, ám ekkor beszállt a megmentésbe két milliárdos (Karin Walter-Mommert és Walter Gunz), akik Hawaiiról hozattak a helyszínre egy világhírű bálnaspecialista szakorvost, Dr. Jenna Wallace-t. Emellett ők finanszírozták a mentőakciót, amely a becslések szerint nagyjából 2 millió euróba került.

Az állatot végül egy kotort csatornán keresztül egy eredetileg hajók szállítására használt uszályra terelték, majd így vontatták el az Északi-tengerre a dániai Skagentől mintegy 70 kilométerre. A szállítás sem volt zökkenőmentes: pénteken a rossz idő miatt várakozniuk kellett az Északi- és a Balti-tenger közti átjárónál.

Az állatot vizsgáló szakértők szerint Timmy jó állapotban volt, és reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az állat képes túlélni, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba.