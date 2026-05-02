Zelenszkij az ukrán EU-csatlakozásról tárgyalt Robert Ficóval

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott 2025. szeptember 5-én, ungvári találkozójuk után.
admin Kassai Zsigmond
2026. 05. 02. 14:38
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott 2025. szeptember 5-én, ungvári találkozójuk után.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt szombaton. Az ukrán elnök az X-en a megbeszélést követően arról írt, hogy erős kapcsolatra van szükség a két ország között, ami Ukrajnának és Szlovákiának egyaránt érdeke.

Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós tagságát, és kész megosztani csatlakozási tapasztalatait

– írta Volodomir Zelenszkij, hozzátéve, hogy a szlovák miniszterelnököt meghívta egy kijevi látogatásra, és megköszönte Robert Fico meghívását Pozsonyba. Közölte, hogy a személyes találkozó időpontjának kitűzése folyamatban van.

Robert Fico már korábban támogatásáról biztosította Ukrajnát az EU-csatlakozási törekvéseiben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijevnek teljesítenie kell a belépés feltételeit.

A szlovák kormány megvizsgálta, az ukrán EU-tagság többet hoz, mint visz
Némileg meglepő módon Robert Fico szlovák kormányfő támogatásáról biztosította Ukrajna EU-csatlakozási terveit, ezzel homlokegyenest ellentmondva szövetségesének, Orbán Viktornak.

