Zelenszkij az ukrán EU-csatlakozásról tárgyalt Robert Ficóval

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt szombaton. Az ukrán elnök az X-en a megbeszélést követően arról írt, hogy erős kapcsolatra van szükség a két ország között, ami Ukrajnának és Szlovákiának egyaránt érdeke.

Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós tagságát, és kész megosztani csatlakozási tapasztalatait

– írta Volodomir Zelenszkij, hozzátéve, hogy a szlovák miniszterelnököt meghívta egy kijevi látogatásra, és megköszönte Robert Fico meghívását Pozsonyba. Közölte, hogy a személyes találkozó időpontjának kitűzése folyamatban van.

Robert Fico már korábban támogatásáról biztosította Ukrajnát az EU-csatlakozási törekvéseiben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijevnek teljesítenie kell a belépés feltételeit.