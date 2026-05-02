A Rendszerbontó Nagykoncerten a heréjét fogdosó Eckü elmondta, miért orrolt meg Gulyás Gergelyre

Eckü korábban már bocsánatot kért, miután a Rendszerontó Nagykoncerten a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, nemrég pedig a Reggeliben beszélt az esetről.

Nehéz napok voltak, a választáshoz közeledve mindenki feszültebb volt, érezhetően pattant mindenhol a szikra. Bennem is volt az elmúlt tizenvalahány év után nagyon sok elfojtás, aminek ki kellett jönnie

– mondta el a műsorban a Hősök rapformáció tagja, akit az óriási tömeget látva katartikus érzés fogott el, és mindenképp akart valamit mondani a fellépést követően. Ez végül az lett, hogy „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére. (…) Hétfőtől én tartom a Kormányinfót. Keresett a rém. Milyen rém? A herém!”

Kicsit erősebb lett, mint kellett volna. Mégis elmondhatom magamról, hogy én voltam az utolsó, aki ellen a leköszönő kormány propagandamédiája egészpályás lejáratást indított, a választás előtti napon mindenhol az folyt, hogy én ott mit csináltam.

Úgy érezte, az emberek „vették a poént”, de utólag már úgy látja, nem kellett volna elővenni az „aranycsengőt”. Később látta, mekkora hatást váltott ki a performansza. Meglepte őt a médiafigyelem, elmondása szerint még a Hősök fénykorában sem kapott ennyi üzenetet.

Spontán volt az akció

Abszolút spontán volt, annyi volt bennem, hogy azon a héten pont a Gulyás Gergelyre haragudtam eléggé. Láttam egy interjút, amiben Pálinkás Szilveszterbe beleállt. Az nekem nagyon nem tetszett, hogy azt mondta, ő nem volt igazi katona. Akkor ki igazi katona?

– ezt már az rtl.hu-nak nyilatkozta Eckü, aki maga is belátja, hogy túlzásba esett a színpadon, ezért is kért utólag bocsánatot.

Elmondta, hogy bár a mutogatásra hegyezték ki a dolgot, „a gegnek csak egy egymásodperces része volt, hogy a fél golyszli kiugrott”.

Az országgyűlési választás eredménye szerinte tette utóhatását is befolyásolta: mivel a Tisza nyert, bízik benne, hogy a pozitív hősök közé fog bevonulni, ellenkező esetben viszont úgy látja, más kontextusba került volna a színpadi performansza.