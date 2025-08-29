Összetört az orbáni karakter, amit húsz évig építettek?

Orbán Viktor magánrepülőgéppel és saját politikai stábjával tarkított nyaralásától indult Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Pető Péter az aktuális Háromharmadban, hogy aztán a miniszterelnökre ráégő urizáláson és a Blaha aluljáróba képzelhető kormánytagok számán át a fideszes posztmodern határáig jussanak. Hol a kiút Hatvanpusztából, megengedheti-e magának a kormány, hogy ne keményítsen be ősztől és miért nem érdemes lebecsülni Orbán Viktor kampányteljesítményét?