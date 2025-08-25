Igaz-e, hogy Magyar Péter túlságosan szereti önmagát? – kérdezi egy kormányközeli közvélemény-kutató

Magyar Péterről, az országot érintő legnagyobb problémáról és az inflációról is kérdezi az embereket az Amarone Kft. nevében telefonáló közvélemény-kutató – írta olvasója beszámolója alapján a HVG.

E szerint elhangzottak olyan kérdések, hogy kire szavazna egy választáson, hogy hallott-e az Otthon Start programról, valamint hogy szerinte korrupt-e a magyar kormány, majd jöttek a részletekbe belemenő kérdések.

A lap azt írja, megkérdezték:

Mi a legnagyobb probléma ma Magyarországon?

Mi okozza a legnagyobb félelmet?

Hallott-e arról, hogy Ukrajna támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen?

Egyetért-e azzal, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának feltétele legyen a Barátság vezeték tulajdonjogának átadása Magyarország részére?

Ezután egy hármas skálán kellett értékelni a válaszadónak, mennyire tartja aggasztónak az inflációt, a munkanélküliséget, Ukrajna uniós tagságát, az orosz–ukrán háború elhúzódását és a migrációt.

A Tisza elnöke is szóba került. Magyar Péterről azt kellett eldöntenie a válaszadónak, mennyire jellemzőek rá az alábbi állítások:

öntelt,

túlságosan szereti önmagát,

nem feltétlenül az, akinek mutatja magát,

budai úri gyerek,

forrófejű,

ugyanazok állnak mögötte, akik Gyurcsány, Bajnai mögött, vagyis a Soros-hálózat tagja.

Az Amarone Kft. általában a Fidesznek fontos ügyeket szokta mérni: korábban az egyik divíziója, a Call Express arról készített telefonos felmérést, hogy le kellene-e mondania Novák Katalinnak a kegyelmi botrányt követően.