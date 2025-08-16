Magyar Péter: Orbán Viktor bedobta a törölközőt

A kormány „háborús veszélyhelyzetben” nyaral. Orbán Viktor bedobta a törülközőt. A miniszterek és a képviselők munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak – írta Magyar Péter szombat délelőtt Facebook-oldalán. A Tisza Párt vezetője közölte:

továbbra is hallgat a tisztifőorvos, hallgat a belügyminiszter, Takács Péter pedig a Facebookon uszít, ahelyett, hogy szánna egy órát a fehérvári kórházra.

Magyar emlékeztetett arra, hogy legalább egy kislány megfertőződött a székesfehérvári kórházban, miközben egymás után szólalnak fel a szülők az intézményben történtek miatt.

Eközben naponta állnak le és gyulladnak ki a vonatok. Eközben tolvajok akadálytalanul betörnek a kecskeméti katonai reptére és magukkal viszik a MIG-29-es repülők alkatrészeit. Eközben zuhan az ipar, szárnyal az infláció és a lakások ára

– fogalmazott Magyar, aki szerint „az Orbán-kormány látványosan bedobta a törülközőt és már látszat kormányzást sem folytatnak”.