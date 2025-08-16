Újabb apa szólalt meg a székesfehérvári kórház ügyében – állítása szerint vajúdás közben is járták a szobát a vízvezeték-szerelők. Az RTL Híradónak azt mondta: azért vállalja a nyilvánosságot, mert nem szereti a hazugságot.

Jámbor Alex gyermeke szinte ugyanakkor született, mint azé az apáé, aki néhány napja azt állította, hogy vajúdó felesége szobájába szerelők léptek be, és elmondása szerint velük is ez történt.

Vajúdás közben szólt egy aranyos-kedves nővér, hogy baj van, be kell engednünk a vizeseket. Eltelt egy pár másodperc és két fiatal úriember megjelent

– fogalmazott a férfi, aki arról is beszélt, hogy a kisfiát nem lehetett megmosdatni a kórházban, és felesége sem nagyon tudott két napig lemosakodni.

Magyar Péter pénteken számolt be arról, hogy egy 8 hónapos kislány kapta el a bakteriális fertőzést a székesfehérvári kórházban. A pártelnök csütörtökön járt a székesfehérvári kórházban, ahol több kismama is arra panaszkodott, hogy vajúdás közben szerelők mentek be hozzájuk a vízproblémák miatt. Magyar vasárnap mutatott be egy történetet, amely szerint a székesfehérvári kórház szülőszobájába úgy engedtek be vízvezetékszerelőket, hogy éppen ott volt egy vajúdó nő. A szülésre készülő kismama férje erre egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

A kórház nem sokkal később cáfolta, hogy szerelők jártak volna a szülőszobán, majd az apa azt kérdezte, hogy miért találna ki ilyet. Az RTL szerint a férfi részletesen is elmondta az ügyet, és egy kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá a kórházban.