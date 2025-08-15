Megszólalt Renner Erika zaklatója

Tévesen állapították meg, hogy elmebeteg vagyok, egyáltalán nem tartom magam annak! – mondta a Blikknek R. László, Renner Erika zaklatója, akinek július 18-án megszüntette letartóztatását az ügyészség.

A férfit amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán fizikailag is megtámadta Renner Erikát. A nő a férfi kiengedésével kapcsolatban a következőt reagálta: „Meddig nem tesznek semmit a hatóságok? Meddig kell eltűrni, hogy velem szemben bűncselekményeket kövessen el? Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni.”

R. László most azt mondta, nem állítja, hogy „alúgos támadás nem történt meg és arról sincs szó, hogy meg lenne győződve Bene Krisztián ártatlanságáról”.

Könnyen lehet, hogy elkövette a bűncselekményt, de azt állítom, hogy a bíróságon minden kétséget kizáróan nem bizonyították a bűnösségét, ezért fel kellett volna menteni. Renner Erikával az a bajom, hogy félrevezette a hatóságokat

– fogalmaoztt a férfi, aki arról is beszélt, hogy gy gyógyszer miatt szerinte az elzárása alatt tönkretették a vérképét, amit rendbe kellett hozni. Korábban már öt hónapot töltött letartóztatásban, ezalatt ötven kilót fogyott.

Renner Erika korábban arról beszélt: még a lúgos orvostól sem félt annyira, mint az új zaklatójától.