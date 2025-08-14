„Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni” – kiengedték Renner Erika zaklatóját

Július 18-án megszüntette az ügyészség a Renner Erika zaklatójaként elhíresült R. László letartóztatását – tudta meg a Magyar Hang. R. Lászlót amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán fizikailag is megtámadta Renner Erikát.

A Magyar Hang kérdésére Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője elmondta, a fizikai támadás után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását június 25-ig, a kényszerintézkedés helyszínéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölték ki. Később a bíróság arról is döntött, hogy a letartóztatást további három hónappal meghosszabbítják egészen szeptember 25-ig. Ám végül a IX. kerületi ügyészség azt közölte a nyomozási bíróval, hogy megszüntették R. László letartóztatását. Szabó József Tamás kérdésünkre azt is elmondta, hogy az R. Lászlót Renner Erikától távoltartó végzés automatikusan megszűnt a férfi letartóztatásával, mert egyszerre kétfajta kényszerintézkedés nem lehet érvényben.

Vagyis miután R. szabadlábra került, a sértettnek ismét kezdeményeznie kell a távoltartást. A Magyar Hang az ügyben kereste Renner Erikát, aki éppen most szerdán kapott értesítést arról, hogy bár a beszerzett bizonyítékok minden kétséget kizáróan alátámasztották bűncselekmények elkövetését, de miután a férfi az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, ezért megszüntették a büntetőeljárást is vele szemben. Ez azt jelenti, hogy több mint két héttel a szabadon bocsátás, illetve a büntetőeljárás és a távoltartás megszüntetése után értesítették csak őt.

Meddig nem tesznek semmit a hatóságok? Meddig kell eltűrni, hogy velem szemben bűncselekményeket kövessen el? Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni

– nyilatkozta a lapnak Renner Erika.