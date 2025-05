Letartóztatta a bíróság Renner Erika zaklatóját, elmegyógyintézetbe küldik a férfit

A bíróság vasárnap elrendelte Renner Erika zaklatójának letartóztatását. A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a döntés – védelmi fellebbezés miatt – egyelőre nem végleges, a fellebbezés azonban nem bír halasztó hatállyal. Az ügyészségi indítványnak abban a körben is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

A 60 éves férfit szombaton vették őrízetbe, mert megszegte a távoltartás szabályait. Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, hiába áll lakhelyelhagyási tilalom alatt, továbbra is fenyegeti Renner Erikát a zaklatója, nemrég pedig a bíróságon viselkedett agresszívan vele szemben. Renner a Blikknek arról beszélt, egyértelmű, hogy R. László nem tartja be a számára előírt szabályokat, hiszen a blogján azóta is folyamatosan szidalmazza őt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága zaklatás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a 60 éves R. László ellen – közölték a police.hu oldalon. Az eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság a férfi bűnügyi felügyeletét rendelte el, valamint távoltartási végzést hozott, mely szerint R. László a sértettel sem személyesen, sem más módon nem léphet kapcsolatba.

A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Renner Erika korábban arról beszélt: még a lúgos orvostól sem félt annyira, mint az új zaklatójától.