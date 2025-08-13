- Az MTI az orosz hírszerzést idézve hozta le, hogy az EB, Von der Leyen, a Néppárt, norvég civilszervezetek, német pártalapok és még Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt
- Összenő, ami összetartozik – reagált a Tisza arra, hogy az orosz hírszerzés beszállt a magyar kampányba
- Magyar Péter: Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk
- Orbán után Szijjártó is felhívta rá a figyelmet, hogy Ukrajna energiabiztonsága Magyarországtól is függ
- Zelenszkij elmondta, mit vár Trump és Putyin alaszkai találkozójától
- Reagált a férfi, akit leidiótázott Bayer Zsolt, amiért megosztotta, hogy a vajúdó feleségéhez szerelők mentek be a kórházban
- Harmadfokú hőségriasztás lép életbe csütörtöktől hétfőig
- Kigyulladt egy BKV-busz a Belvárosban, a tűz átterjedt egy lakatlan épületre
- Súlyos figyelmeztetést küldött Takács Péternek a Magyar Orvosi Kamara
- Vezércsere a Mohu élén – személyi és szervezeti változások a Mol-csoportban
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.13.
