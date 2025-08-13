napi szummahírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.13.

admin Kerner Zsolt
2025. 08. 13. 21:09
Az MTI az orosz hírszerzést idézve hozta le, hogy az EB, Von der Leyen, a Néppárt, norvég civil szervezetek, német pártalapok és még Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt
Molnár Áron kifigurázta a Belügyminisztérium kijelentését, miszerint az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált
16 éves lett Epres Panni lánya, a modell fotókkal köszöntötte Barkát
Gáspár Győző Kandász Andreáról: Egy főiskolára jártunk és szerelmesek voltunk egymásba
Magyar Péter: Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk
