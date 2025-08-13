Az ukrán elnök szerdán reményét fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai tárgyalásai tűzszünettel végződnek, amelyet erős biztonsági garanciák kísérnek országa számára.

Európai vezetők és Trump szerdai videokonferenciáján Volodimir Zelenszkij – mint mondta – figyelmeztette az amerikai elnököt arra, hogy Putyin blöfföl, amikor arról beszél, hogy be akarjafejezni a háborút.

Oroszország megpróbál nyomást gyakorolni az alaszkai találkozó előtt az ukrajnai front teljes hosszán. Meg akarja mutatni, hogy képes egész Ukrajnát elfoglalni

– jelentette ki Zelenszkij Berlinben a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Az ukrán elnök leszögezte, háromoldalú találkozót akar, nem tágít amellől, hogy semmilyen Ukrajnáról tartott tárgyalásból nem lehet kihagyni Kijevet.

A pénteki várakozásokkal kapcsolatban az ukrán elnök azt mondta, az orosz és az amerikai vezető alaszkai találkozóján az azonnali tűzszünet elérésének témája kell, hogy a középpontban legyen, és szankciókat szorgalmazott arra az esetre, ha Oroszország ezt elutasítja. Felidézte, hogy európai szövetségeseivel együtt Ukrajna hónapok óta feltétel nélküli tűzszünetet sürget, míg a fronton előrenyomuló Oroszország ezt elutasítja, arra hivatkozva, hogy az ellenségeskedésekben tartott szünet lehetővé tenné Kijev számára, hogy megerősítse az állásait a fronton és újra felfegyverkezzék a nyugati fegyverszállításoknak köszönhetően.

Moszkva területi engedményekhez és a NATO-tagságról való lemondáshoz köti az invázió leállítását, mielőtt beleegyezne egy fegyvernyugvásba. Az ukrán elnök az orosz feltételek kapcsán azt is leszögezte, hogy Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna NATO-tagságát illetően. Zelenszkij kijelentette továbbá: „Mindenről, ami Ukrajnára vonatkozik, Ukrajnával kell tárgyalni”.

Zelenszkij elmondása szerint Trump azt javasolta neki, hogy madajanak kapcsolatban az alaszkai találkozó után, és vitassák meg együtt az ott elhangzottakat.

(MTI)