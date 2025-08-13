bkvkatasztrófavédelemkigyulladt busztűz
Belföld

Kigyulladt egy BKV-busz a Belvárosban, a tűz átterjedt egy lakatlan épületre

Újpesti Hírmondó / facebook
admin Kassai Zsigmond
2025. 08. 13. 12:20
Újpesti Hírmondó / facebook

Kigyulladt és teljes egészében égett egy autóbusz Budapesten az ötödik kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a tüzet – közölte a katasztrófavédelem.

Kiss Ádám szóvivő a 24.hu kérdésére telefonon elmondta: az oltási munkálatokkal párhuzamosan kívülről létrás tűzoltóautó segítségével vizsgálták át a homlokzatot, valamint az épületet belülről is átvizsgálták. A tűz okáról egyelőre nem tudott tájékoztatást adni.

olvasói fotó / 24.hu

A füstöt a főváros több pontjáról is látni lehetett.

A tűzeset körülményeivel kapcsolatban kérdéseket küldünk a BKV-nak. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Súlyosan megsérült Demjén Ferenc
Dopeman: Egy pillanat alatt nyárspógárt csináltam az egész független-objektív tömbből
Szuverenitásvédelmi Hivatal: Ezt írja az USA emberi jogi jelentése
Kilőttek a személyi hitelek: gyorsan kell a pénz, amiből kevesebb van és kevesebbet is ér
Súlyosan megsérült Demjén Ferenc
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik