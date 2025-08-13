Vezércsere a Mohu élén – személyi és szervezeti változások a Mol-csoportban

A cégcsoport közlése szerint Pethő Zsolt ügyvezető igazgatóként kulcsszerepet vállalt a MOL-csoport legfiatalabb üzletágának elindításában: irányítása alatt a Körforgásos Gazdaság divízió felépült és megerősödött, a hazai hulladékkoncesszió indulását követően rekordidő alatt hoztak létre egy, a jogszabályban meghatározott feladatait maradéktalanul ellátó üzleti szervezetet. Integrált hulladékhasznosítási stratégiánkkal egyedülálló lehetőséget kínálunk a régió számára, a Mohu tevékenységével és a megújított palackvisszaváltási rendszerrel pedig a mindennapokban is hangsúlyosabban megjelent a fenntarthatóság ügye.

Pethő Zsolt cégcsoporton kívül folytatja pályafutását, pozícióját augusztus 15-tel Simola József veszi át, aki a cég közlése alapján az elmúlt években több sikeres transzformációs programmal alakította hatékony és magas szakmai standardok szerint működő szervezetté a Csoportszintű Pénzügyet, és folytatja a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatásokban a szervezetépítési és hatékonyságnövelési feladatok végrehajtását.

A Csoportszintű Pénzügy irányítását, összhangban a vállalat vezetői utánpótlás tervével, Dr. Székely Ákos veszi át, mint Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettes. A Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatói pozíció betöltésével kapcsolatban a Mol a későbbiekben nyújt tájékoztatást. Utódja kinevezéséig Székely Ákos korábbi feladatait is ellátja.

Világi Oszkár, vezérigazgató-helyettes, felhatalmazta Dr. Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját a vezetői jogok gyakorlására a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások felett, összhangban a hulladékgazdálkodási üzletághoz kapcsolódó szabályozói és közkapcsolati feladatok megnövekedésével.

Simola József 2003-ban csatlakozott a MOL-hoz. 2006 és 2011 között a MOL Társasági Szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

Dr. Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a MOL-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a MOL Petrokémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.

„A MOL-csoport vezetése nevében szeretném megköszönni Pethő Zsoltnak az elmúlt néhány évben a hulladékkoncesszióhoz kapcsolódó üzlet- és szervezetfejlesztési tevékenységeket, valamint a MOL-ban eltöltött 27 éves munkáját, amely során túlzás nélkül mondhatom, hogy a cégcsoport történetének meghatározó szereplőjévé vált. Sok sikert kívánok szakmai pályafutásának következő szakaszához. Egy jól felépített szervezetet vesz át Simola József, aki a Pénzügyi és korábban a Társasági Szolgáltatások területet vezette sikeresen. Ezenkívül sok sikert kívánok Dr. Székely Ákosnak a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi munkájához” – mondta Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató a személyi változások kapcsán.