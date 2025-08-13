Reagált a férfi, akit leidiótázott Bayer Zsolt, amiért megosztotta, hogy a vajúdó feleségéhez szerelők mentek be a kórházban

Fix, hogy nem igaz. Hacsak nem egy súlyos idiótával nézünk szembe

– így kommentálta Bayer Zsolt azt a hétvégi ügyet, amikor a székesfehérvári kórház szülészetén, egy vajúdó nő szobájába beengedték a nővérek vízvezeték-szerelőket.

A történetet azt követően kapott nagy nyilvánosságot, és generált óriási felháborodást, hogy Magyar Péter is megosztotta. Azóta a kórház és az esetről beszámoló médiát lecselédező Takács Péter egészségügyi államtitkár is többször kommunikált a témában. A közlések alapján annyi bizonyos, hogy valaki tényleg bement a vajúdó szobájába.

Bayer Zsolt ugyanakkor megkérdőjelezte a történet valódiságát, Németh Balázsnak a Harcosok Órájában ezt azzal igyekezett alátámasztnai, hogy ha valakinek épp gyereke született, akkor ne az az első dolga, hogy kommentelni kezd. Ezen a ponton vetette fel, hogy a történetet elmesélő apa talán súlyos idióta lehet.

Az RTL megkérdezte a férfit, mit gondol arról, hogy a kormánypárti publicista ilyen szavakkal illette. Ő úgy reagált, Bayer szavai igazolják, hogy a hazai közbeszéd mélyen van. E mellett azt mondta:

Ha súlyos idiotizmusban szenvednék, mint ahogy Bayer Zsolt állítja, akkor is jogom lenne elmondani az igazságot a történtekről.

A férfi elmondta azt is, hogy nagyon boldog, hogy egészséges gyermeke született, aki az anyukájával együtt már haza is mehetett a kórházból.