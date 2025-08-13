vlagyimir putyinmagyar péterorbán viktor
Magyar Péter: Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk

Farkas Norbert / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 13. 20:14
Farkas Norbert / 24.hu

Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba

mondta Magyar Péter a Balatonfüredi fórumán, néhány órával azután, hogy az orosz hírszerzés nyíltan beszállt a magyar kampányba.

Az MTI sima szemlében hozta le szerdán, hogy az Európai Bizottság, Von der Leyen, a Néppárt, norvég civilszervezetek, német pártalapok és még Volodimir Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt.

Az SZVR szerint ennek oka az, hogy Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.

Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét. Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi rendszerváltás forgatókönyveit

– idézi a távirati iroda az orosz hírszerzés által kiadott információkat, amelyek azt is megjegyzik még, hogy az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt.

Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk

– mondta Magyar. Szerinte a közleménynek olyan megfogalmazása van, mint a nyolcvanas években az MSZMP KB közleményeinek volt. Szerinte az, hogy ezt a közmédia átvette, nyílt beismerése, hogy Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba. Egészen elképesztőnek tartotta, hogy ezt lehozza a magyar közmédia.

Az MTI az orosz hírszerzést idézve hozta le, hogy az EB, Von der Leyen, a Néppárt, norvég civilszervezetek, német pártalapok és még Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt
