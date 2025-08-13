Az MTI az orosz hírszerzést idézve hozta le, hogy az EB, von der Leyen, a Néppárt, norvég civilszervezetek, német pártalapok és még Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét hozta le szerda délután az MTI, ami arról szól, hogy „az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon”.

Az SZVR szerint ennek oka az, hogy Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.

Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét. Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi rendszerváltás forgatókönyveit

– idézi a távirati iroda az orosz hírszerzés által kiadott információkat, amelyek azt is megjegyzik még, hogy az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt.

A közleményben Magyar Péter neve is előkerült, mert az MTI szerint az SZVR tudni véli, hogy von der Leyen az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét „tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak”.

A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt. “A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák. Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány lebontását célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök »rezsimje« az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon

– olvasható még tovább az MTI által kiadott szövegben.