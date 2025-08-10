„Ők vannak kormányon 15 éve. És még 8 hónapig” – Magyar Péter üzent Takács Péternek, miután nincs ivóvíz a székesfehérvári szülészeten

Pénteken a 24.hu is beszámolt róla, hogy ismét palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban, ugyanis újra teljes vízkorlátozás van a szülészeten, fertőtlenítés miatt, a kismamák azt mondják, hogy már legalább egy hete nem lehet inni a csapból az épületben.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint azért nem, mert, ahogy fogalmaztak, „a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas”.

Az esetre Magyar Péter is reagált vasárnap a Facebookon. A Tisza Párt elnöke az egészségügyi államtitkárnak üzent az ügy kapcsán. azt írta,

Mielőtt Takács Péter azt találná ki, hogy a TISZA feladata lenne az iható víz biztosítása egy magyar kórház szülészetén, jelzem, hogy ők vannak kormányon 15 éve. És még 8 hónapig…

Az ellenzéki politikus annak kapcsán fogalmazott így, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyart kérdezte fel, hogy miért nem tesz semmit a leállt EESZT miatt.