Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 08. 07:01
2025. augusztus 8., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Augusztus 9-től 18-ig pályakarbantartás miatt változik a menetrend a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon. Részletek.

BKK

  • Az 55-ös,94E és a 294-es autóbusz, valamint a 994-es éjszakai járat augusztus 16-ig terelve közlekedik, nem érinti a Rákóczi Ferenc utca és a Széchenyi utca / Ady Endre utca megállót Gyál, Vecsési út felé.

 

Mai időjárás:

  • Felhőtlen, napos, száraz időre lehet számítani.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 között várható.
  • Késő estére 21, 26 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • László

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 397,23
  • USD 340,01
  • CHF 421,95
  • GBP 454,59

 

