Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 8., péntek
- Orbán rákapcsolt: mi van a miniszterelnök interjúkörútja mögött?
- Nagy Márton testvéréhez közeli tőkealap pénzeli a Hajógyári-szigeten épülő szórakoztató központot.
- Netanjahu: Izrael a Gázai övezet teljes egészét katonai ellenőrzése alá akarja vonni.
- Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet.
- Moszkva bekérette a külügyminisztériumba az olasz ügyvivőt Gergijev-koncert lemondása miatt.
- Azahriah: Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban.
- Novák Katalin rapper fia elmondta, mi a célja a zenéléssel.
- Gyanúsítottként hallgatták ki a szigetvári postán meghalt csecsemő anyját.
- Meghalt egy szabálytalankodó kerékpáros, aki egy magyar férfi teherautójának hajtott Ausztriában.
- Szeptember 9-ig érvényes a rendkívüli helyzet Parajdon.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Augusztus 9-től 18-ig pályakarbantartás miatt változik a menetrend a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon. Részletek.
BKK
- Az 55-ös, a 94E és a 294-es autóbusz, valamint a 994-es éjszakai járat augusztus 16-ig terelve közlekedik, nem érinti a Rákóczi Ferenc utca és a Széchenyi utca / Ady Endre utca megállót Gyál, Vecsési út felé.
Mai időjárás:
- Felhőtlen, napos, száraz időre lehet számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 között várható.
- Késő estére 21, 26 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- László
Deviza középárfolyam:
- EUR 397,23
- USD 340,01
- CHF 421,95
- GBP 454,59
„Arra sem vagy jó, hogy megerőszakoljalak” – lehet védekezni a magyar kommentszekciókban is tomboló zaklatás ellen?
Tudod, mire vállalkozol, ha tartalomgyártó szeretnél lenni? Sok pénzre? Álommelóra? Esetleg hírnévre? Ahogy a mondás szól, itt sincs kolbászból a kerítés: minden tartalomgyártó megfizeti az előnyök árát – az arcuk, hangjuk, gondolataik felvállalásával megnyitják a kaput az őket kritizálók előtt. Mindezt nap mint nap átélő influenszerekkel és egy klinikai szakpszichológussal beszélgettünk az online zaklatás lehetséges okairól és védekezési stratégiákról.