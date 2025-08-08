Orbán rákapcsolt: mi van a miniszterelnök interjúkörútja mögött?

Mindenkinek feltűnhetett, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a miniszterelnök mostanában egyik interjút adja a másik után. Ráadásul Orbán Viktor szokatlan helyeken is jár: a propaganda peremterületein. Emellett persze néhány hét alatt az összes, a Fidesszel szimpatizáló vagy függelmi viszonyban álló médiumban is megfordult. Igaz, a szereplések többsége továbbra sem sajtószakmai értelemben vett interjú, inkább Donald Trump tavalyi, az elnökválasztás felől nézve rendkívül sikeres podcast-fellépéseit idéző beszélgetés.

Arról, hogy miért változott Orbán és a Fidesz médiastratégiája, biztos tudásunk nincs, de sejtéseink lehetnek. A közvélemény-kutatási adatokból az látszik, hogy nyolc hónappal a választás előtt a Fidesz kisebbségben van: az EP-választáson elért eredményéhez képest a mérések átlagában 7 százalékpontot veszített a kormánypárt, miközben a Tisza 15 pontot erősödött. Miután a saját intézeteik is stagnáló Fideszről és erősödő Tiszáról számolnak be, nem nem nehéz belátni, hogy változásra van szükség: Lázár János országjárása, a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök létrehozása is erre lehet válasz. És mivel más közönséghez beszél a közrádió reggeli műsora és a TrollFoci podcastja, az Orbán-dömpinggel a tábor szélesítése a Fidesz célja.

A Fidesz kommunikációjának van egy érdekes sajátossága: bármit változtatnak, bármibe kezdenek, azt mindig csúcsra járatják. Most éppen azt (és ott) teszik, amiben (és ahol) úgy gondolják, hogy le vannak maradva, és amit Trumptól tanultak: hirtelen közösségi médiás műsorokba megy a miniszterelnök, de nem havonta mondjuk egyszer-kétszer, hanem az elmúlt két hétben szinte kétnaponta

– írta a jelenségről Török Gábor júliusban. Azt még korai lenne kijelenteni, hogy mindez hatásosnak bizonyul-e, de „sem a negatív kampányt, sem az óriásplakátozást, sem bizonyos szavak használatát, sem az új eszközök bevezetését nem aprózta el soha a hatalomgyár” – jelezte a politikai elemző, azóta pedig csak szaporodtak az Orbán-észlelések a YouTube-on.

A választási kampányokban sem adott ennyi interjút

Ha a rövid, pár kérdéses nyilatkozatokat, pódiumbeszélgetéseket, beszédeket és sajtótájékoztatókat nem számoljuk, csak a klasszikus, rádiós, tévés vagy írott formában közölt kérdés-válaszos interjúkat, az látszik, hogy Orbán Viktor az idén augusztus 7-éig több interjút adott, mint az elmúlt kilenc évben bármikor. Gyűjtésünk szerint 47-nél jár, ez azt jelenti, hogy

2025-ben a miniszterelnök kevesebb mint ötnaponta leült valakivel társalogni.

Az általunk vizsgált, 2016-tól 2024-ig tartó időszakban átlagosan csak 11 és fél naponta adott interjút a miniszterelnök. Vagyis korábban másfél hetente válaszolt (túlnyomórészt baráti) kérdésekre, ami igazán nem sok, ha számolunk a nagyjából kéthetente jelentkező, alákérdezős rádióinterjúkkal – most viszont kis túlzással hetente kétszer megteszi ezt.