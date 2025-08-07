olaszországoroszországkonfliktus
Moszkva bekérette a külügyminisztériumba az olasz ügyvivőt

2025. 08. 07.
Bekérették az orosz külügyminisztériumba csütörtökön Olaszország moszkvai ideiglenes ügyvivőjét, kifogásolva az olasz információs térben zajló oroszellenes kampányt.

A kontraproduktív politika, amely Oroszországot ellenségként ábrázolja, semmilyen módon nem felel meg az olaszok alapvető érdekeinek, és nem tükrözi a két nép közötti hosszú évtizedes barátság és kölcsönös rokonszenv hagyományait

– áll a tárca által kiadott közleményben.

A minisztériumban rámutattak, hogy az olasz sajtó oroszellenes tevékenysége és a kormánykörök teljes támogatásával történő oroszgyűlölő kirohanások csak tovább súlyosbítják a két ország között kialakult válságot. Az orosz fél szerint éppen ebben a nehéz légkörben vált lehetővé, hogy a közelmúltban lemondták Valerij Gergijev karmester koncertjét Casertában.

A Salernói Filharmonikus Zenekar július 27-én koncertezett volna a szentpétervári Mariinszkij Színház szólistáinak részvételével és Gergijev vezényletével. A hangverseny kihirdetése után kampány indult a rendezvény meghiúsítására, amelyhez ukrán szervezetek és emigráns orosz ellenzékiek is csatlakoztak. Alessandro Giuliani olasz kulturális miniszter is támogatásáról biztosította a karmester fellépésének lemondását.

Alekszandr Paramonov római orosz nagykövet azzal vádolta az olasz kormányt, hogy alárendeli kulturális politikáját az ukrán migránsok és az orosz ellenzéki politikai lobbi követeléseinek.

