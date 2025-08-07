szigetvárcsecsemőhalál
Belföld

Gyanúsítottként hallgatták ki a szigetvári postán meghalt csecsemő anyját

admin Vaskor Máté
2025. 08. 07. 20:07

Kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nőt, akinek 3 hónapos csecsemőjét februárban a szigetvári postán próbálták újraéleszteni, sikertelenül, számolt be róla az RTL Híradó.

A nő a csatornának korábban arról beszélt, a postán vette észre, hogy a legkisebb gyermeke nem lélegzik a babakocsiban. Elmondása szerint azonnal elkezdett levegőt fújni a baba szájába, majd kiabálására odament egy nő, aki elkezdte újraéleszteni.

A mentők se tudták végül újraéleszteni a gyermeket.

A helyiek szerint a család nehéz körülmények között él, az édesapa nem dolgozik, ezért az anya jár be minden nap üvegeket, palackokat gyűjteni Szigetvárra.

A nő két nagyobb gyereke most védelem alatt áll, a családsegítő hetente jár hozzájuk.

