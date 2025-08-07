„Arra sem vagy jó, hogy megerőszakoljalak” – lehet védekezni a magyar kommentszekciókban is tomboló zaklatás ellen?

Bizonyára többen láttunk már olyan videót, ahol a tartalomgyártó felsorakoztatja a legdurvább kommenteket, amiket kapni szokott. Felbukkannak az illető feje körül a személyeskedő hozzászólások képernyőfotói, és valahogy mindegyiknél van még egy fokkal rosszabb, ami később felvillan a képernyőn. De az online abúzus vajon a tartalomgyártók karrierjének elválaszthatatlan velejárója?

Akinek arca van és szeretné azt a nyilvánosságnak megmutatni az interneten, az automatikusan bevállalja, hogy a közönségétől első kézből kap hideget-meleget. Elmúlt az az idő, amikor az, aki szerepel, falat rakhat maga és az őket kritizáló közé. Míg a tévé fénykorában a bennük szereplők csak közvetetten szembesültek a nézők véleményével, addig ma az interneten tevékenykedők nem élvezhetik ezt a luxust. Ugyan sokak olvasatában az építő kritika is sokkal inkább negatív, mint hasznos, még mindig talán a kritizálás legproduktívabb formája. De mi van akkor, ha a negatív vélemény személyeskedésbe fullad, ami elől a mai, krónikusan online világban nem lehet elbújni? Honnan számítjuk zaklatásnak, esetleg verbális bántalmazásnak?

Nemrégiben Steiner Kristóf hívta fel a figyelmet a hozzászólásokban tomboló cyberbullyingra, elindítva a #HogyBeszélsz kampányt, amivel az online térben megjelenő verbális bántalmazásra szeretné felhívni a figyelmet. Most lapunk megkeresésére Rédecsi Mónika YouTube videós, Kapi Levente influenszer, valamint Knapek Éva klinikai szakpszichológus osztotta meg gondolatait a tartalomgyártókat érintő online bullyingról.

Valaki elfelejti, valakinek az utolsó csepp

A sminkvideóival és kiemelkedő cosplay öltözékeivel népszerűvé vált YouTube videós, Rédecsi Mónika már többször felhasználta a neki címzett negatív hozzászólásokat tartalomgyártásra. Sok nézőt megragadott a humor és az irónia, amivel az őt ért kritikákat kezeli, és úgy tűnik, valamennyi sértegetés probléma nélkül pörög le róla. Majdnem hét évvel ezelőtt, tartalomgyártói karrierje elején még csak és kizárólag a sminkelésnek jutott hely a csatornáján, ám ez idővel változott. Bár már a kezdeti az időszakban is felbukkantak a videói alatt a legkevésbé sem jóindulatú hozzászólások, elmondása alapján ott robbant be igazán az őt azóta is hellyel-közzel ostromló gyűlölethullám, amikor a tőle megszokott tartalmak mellett elkezdett közéleti témákat is feldolgozni. A negatív hangvételű hozzászólásokban csak ritkásan talált jogos vagy építő jellegű kritikát, viszont annál gyakoribbak voltak azok, ahol a külsejét kritizálva próbálták a véleménye létjogosultságát megkérdőjelezni. Vagy csak leribancozták. Mikor megkértem, idézze fel az általa legdurvábbnak ítélt, neki címzett hozzászólást, egészen meghökkentő választ adott.