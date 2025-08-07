knapek évarédecsi mónikakapi leventecyberbullying
Kultúra

„Arra sem vagy jó, hogy megerőszakoljalak” – lehet védekezni a magyar kommentszekciókban is tomboló zaklatás ellen?

24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 08. 07. 20:30
24.hu
Tudod, mire vállalkozol, ha tartalomgyártó szeretnél lenni? Sok pénzre? Álommelóra? Esetleg hírnévre? Már-már szinte túl jól hangzik, ha az ember nem szeretne megelégedni egy konvencionális munkahellyel. Ám, ahogy a mondás szól, itt sincs kolbászból a kerítés. Ugyanis minden tartalomgyártó megfizeti az előnyök árát: az arcuk, hangjuk, gondolataik felvállalásával megnyitják a kaput az őket kritizálók előtt. Mindezt nap mint nap átélő influenszerekkel és egy klinikai szakpszichológussal beszélgettünk az online zaklatási tendenciák lehetséges okairól és védekezési stratégiákról saját tapasztalataik fényében.

Bizonyára többen láttunk már olyan videót, ahol a tartalomgyártó felsorakoztatja a legdurvább kommenteket, amiket kapni szokott. Felbukkannak az illető feje körül a személyeskedő hozzászólások képernyőfotói, és valahogy mindegyiknél van még egy fokkal rosszabb, ami később felvillan a képernyőn. De az online abúzus vajon a tartalomgyártók karrierjének elválaszthatatlan velejárója?

Akinek arca van és szeretné azt a nyilvánosságnak megmutatni az interneten, az automatikusan bevállalja, hogy a közönségétől első kézből kap hideget-meleget. Elmúlt az az idő, amikor az, aki szerepel, falat rakhat maga és az őket kritizáló közé. Míg a tévé fénykorában a bennük szereplők csak közvetetten szembesültek a nézők véleményével, addig ma az interneten tevékenykedők nem élvezhetik ezt a luxust. Ugyan sokak olvasatában az építő kritika is sokkal inkább negatív, mint hasznos, még mindig talán a kritizálás legproduktívabb formája. De mi van akkor, ha a negatív vélemény személyeskedésbe fullad, ami elől a mai, krónikusan online világban nem lehet elbújni? Honnan számítjuk zaklatásnak, esetleg verbális bántalmazásnak?

Nemrégiben Steiner Kristóf hívta fel a figyelmet a hozzászólásokban tomboló cyberbullyingra, elindítva a #HogyBeszélsz kampányt, amivel az online térben megjelenő verbális bántalmazásra szeretné felhívni a figyelmet. Most lapunk megkeresésére Rédecsi Mónika YouTube videós, Kapi Levente influenszer, valamint Knapek Éva klinikai szakpszichológus osztotta meg gondolatait a tartalomgyártókat érintő online bullyingról.

Valaki elfelejti, valakinek az utolsó csepp

A sminkvideóival és kiemelkedő cosplay öltözékeivel népszerűvé vált YouTube videós, Rédecsi Mónika már többször felhasználta a neki címzett negatív hozzászólásokat tartalomgyártásra. Sok nézőt megragadott a humor és az irónia, amivel az őt ért kritikákat kezeli, és úgy tűnik, valamennyi sértegetés probléma nélkül pörög le róla. Majdnem hét évvel ezelőtt, tartalomgyártói karrierje elején még csak és kizárólag a sminkelésnek jutott hely a csatornáján, ám ez idővel változott. Bár már a kezdeti az időszakban is felbukkantak a videói alatt a legkevésbé sem jóindulatú hozzászólások, elmondása alapján ott robbant be igazán az őt azóta is hellyel-közzel ostromló gyűlölethullám, amikor a tőle megszokott tartalmak mellett elkezdett közéleti témákat is feldolgozni. A negatív hangvételű hozzászólásokban csak ritkásan talált jogos vagy építő jellegű kritikát, viszont annál gyakoribbak voltak azok, ahol a külsejét kritizálva próbálták a véleménye létjogosultságát megkérdőjelezni. Vagy csak leribancozták. Mikor megkértem, idézze fel az általa legdurvábbnak ítélt, neki címzett hozzászólást, egészen meghökkentő választ adott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Hiba az OTP-nél: egyes ügyfelektől duplán vonták le a vásárlások árát
Levette a pólóját, és kalapáccsal rendezte a közlekedési affért egy emberkedő férfi Budapesten – videó
Index: Ebben a választókerületben is a Fidesz áll nyerésre – Magyar Péter: A Tisza minden olyan körzetben vezet, ami a sima többséghez kell
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik