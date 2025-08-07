novák katalinsuhantz
Novák Katalin rapper fia elmondta, mi a célja a zenéléssel

admin Csontos Kata
2025. 08. 07. 19:39
A személyét nem tartja különösebben érdekesnek.

Novák Katalin kisebbik fia, Tamás, Suhantz művésznéven kezdte építeni zenei karrierjét mint rapper – írtuk meg a héten. A 2006-ban született előadő főként a TikTokon aktív, és első dalát, a Babakéket promózza.

A Blikk felkereste a fiatal rappert, hogy induló zenei karrierjéről kérdezzék. Ő az alábbi választ küldte a lapnak:

Köszönöm, hogy már most figyelemmel kísérik zenei munkámat. Számomra az a fontos, hogy minél több olyan fiatalhoz jussanak el a számaim, akik találnak azokban valamit, ami megszólítja őket. A pályám legelején vagyok, a zenére szeretnék fókuszálni, nem hiszem, hogy a személyem jelenleg különösebben érdekes lenne.

Első számát itt lehet meghallgatni:

