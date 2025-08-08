Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet

Jóváhagyta Gázaváros megszállásának tervét pénteken kora reggel az izraeli politikai-biztonsági kabinet. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalának közleményében az áll:

Az IDF felkészül a Gázaváros feletti ellenőrzés megszerzésére, miközben humanitárius segítséget nyújt a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak.

Az Axios riportere, Barak Ravid, egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy a terv részeként kitelepíteni tervezik a palesztin civileket Gázavárosból, ahol szárazföldi offenzíva indul. A Fox Newsnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy átveszi-e Izrael a teljes part menti területet, Netanjahu csütörtökön azt mondta: „szándékunkban áll”.

Nem akarjuk megtartani. Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarjuk kormányozni. Nem akarunk ott kormányzó szervként működni

– idézte az izraeli kormányfő szavait a Reuters. A miniszterelnök szerint Izrael át akarja adni a területet az arab erőknek, akik majd kormányozni fogják, de nem részletezte sem a megállapodást, sem azt, hogy mely arab országok vehetnek részt ebben.

A Gázai övezet tervezett fordulatot jelent Izrael 2005-ös döntésével szemben, amelynek értelmében kivonult a területről, miközben a határok s a légtér és a közművek feletti ellenőrzést megtartotta. A jobboldali izraeli pártok ezt a kivonult okolják azért, hogy a militáns palesztin szervezet, a Hamász 2006-os választásokon hatalomra került.

Az egyelőre nem világos, hogy Netanjahu hosszabb ideig tartó hatalomátvételt vagy rövid távú műveletet tervez-e.

Az arab országok „csak azt támogatják, amiben a palesztinok egyetértenek, és amiről döntést hoznak – közölte egy jordániai hivatalos forrás a Reuters hírügynökség kérdésére, hozzátéve, hogy Gáza biztonságát „jogszerű palesztin intézmények” kell kezelniük.

Oszama Hamdan, a Hamász egyik vezetője az Al Jazeera televíziónak azt mondta, hogy a szervezet minden, Gázát kormányzó erőt Izraelhez kapcsolódó „megszálló” erőnek fog tekinteni.