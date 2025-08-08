Azahriah: Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban

Igencsak elharapódzott a helyzet Azahriah és a kormányoldal között az elmúlt időszakban. Az énekes július elején egy Instagram-sztoriban jelentette ki, hogy csak a visszamaradott véglények szavaznak a Fideszre, majd sajátos módon kért elnézést ezért. Kijelentése többek mellett Magyar Pétert, Orbán Viktort, Nagy Ferót, Pataky Attilát, Tóth Gabit, illetve a villámgyorsan a Digitális Polgári Körök reklámarcává vált Dopeman-t is reakcióra késztette.

A zenész később ismét az Instagramon üzent a fideszeseknek, mondván, hivatalosan is békét szeretne kötni velük, megjegyezte viszont, hogy „ezek az egy tojásos plakátok elég aljadékok, de ti tudjátok”, utalva azokra az utcákon feltűnő plakátokra, melyeken Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij egy-egy tojásból kel épp ki.

Legutóbb a Bors szentelt külön cikket annak, hogy bebizonyítsa: szerintük Azahriah igénytelen, amihez Reddit-kommenteket használtak fel. A zenész ezt sem hagyta szó nélkül.

Azahriah a minap egy sor korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorit osztott meg, melyek egyikében arról írt: bántja, amikor a rajongóit, akik elvileg szeretik és felnéznek rá, egyedül az mozgatja meg, ha találkoznak vele, hogy lőjenek egy közös képet, amivel flexelhetnek a barátaiknak ahelyett, hogy egy pár őszinte mondatot beszélnének vele.

Később azt is bejelentette, hogy az októberi MVM Dome-koncertjeiig ismét visszavonul.

Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!

– zárta sorait az énekes, aki korábban Bayer Zsolt kritikájára is válaszolt: