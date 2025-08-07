Nagy Márton testvéréhez közeli tőkealap pénzeli a Hajógyári-szigeten épülő szórakoztató központot

Kormányközeli szálak bukkantak fel a Hajógyári-szigettel kapcsolatos nagyszabású projektben – írja a HVG.

Június végén derült ki, hogy a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség 27 ezer négyzetméter területet adott bérbe 50 évre a MultiKulti Zrt.-nek a Hajógyári-szigeten, hogy ott egy két zenei klubot és egy szabadtéri rendezvényközpontot húzzanak fel.

Az már eddig is tudott volt, hogy az egyszemélyes vég, amelynek tulajdonosa Kiss Krisztián, havi 16,7 millió forintos bérleti díjat fog fizetni (ennek 30 százaléka lelakható), de most a HVG cikkéből az is kiderült, hogy a cégnek a Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. biztosítja majd a forrásokat az épületek felújítására, és az infrastruktúra valamint a H-híd javítására is.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, a Trustify szálai Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter testvérének köre felé vezetnek. A cég igazgatósági elnöke Fenyvesi Péter, Nagy Szilárd volt üzlettársa. Az alapkezelő kezeli Trustify I. Magántőkealapot, amely 2023-ban kisebbségi tulajdonosa lett a zánkai MÁV-üdülőt megszerző Goro Maxi Kft.-nek.

Fenyvesi Péter a Hajógyári-szigettel kapcsolatos tájékozatón elmondta, hogy a befektetésben Trustify Impact I. és II. magántőkealap is részt vesz, előbbi tőkéjének zöme az államtól származik.

A projekt központi eleme egy 5000 négyzetméteres, műemléki védettségű szerelőcsarnok, amely korábban Event Hall és Dock néven működött, és akár 7000 fő befogadására is alkalmas. A tervek szerint a létesítmény 6–10 hónapon belül nyitja meg kapuit multifunkcionális térként. A jövőben zenei és kulturális rendezvényeknek ad majd otthont, emellett alkalmas lesz sportesemények, tematikus kiállítások, konferenciák, céges rendezvények, valamint film- és reklámforgatások lebonyolítására is.

Ugyanakkor szeptemberben már megnyílhat a szabadtéri rendezvény-helyszín, karácsonykor pedig a fénymúzeum, amely a beruházók szerint látványos, digitális élményközpont lesz, de készül a gyerekek számára egy sportolási helyszín is.

És ha már szóba került a nemzetgazdasági miniszter: csütörtökön számoltunk be arról, hogy Nagy felesége balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt. Az épületet már tavaly megszerezte a nemzetgazdasági miniszter felesége, helyi értesüléseink szerint 150 millió forint körüli összeget fizethetett érte.