izraelgázai-övezetbenjamin netanjahu
Nagyvilág

Netanjahu: Izrael a Gázai övezet teljes egészét katonai ellenőrzése alá akarja vonni

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Vaskor Máté
2025. 08. 07. 20:45
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Izrael a Gázai övezet teljes egészét katonai ellenőrzése alá szándékozik vonni – közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön egy interjúban.

A kormányfő a Fox News hírtelevíziónak azt mondta, hogy a lépés célja Izrael biztonságának megteremtése, a Hamász eltávolítás a palesztin területről, majd annak átadása a civil irányításnak.

Nem akarjuk megtartani, hanem egy biztonsági övezet kialakítását akarjuk elérni. Nem akarunk kormányozni, kormányzó testületet létrehozni. Át akarjuk adni azoknak, akik megfelelő módon irányítják, anélkül, hogy bennünket fenyegetnének, és jó életet biztosítanak a gázaiaknak, ami a Hamásszal nem lehetséges

– fogalmazott a kormányfő, aki a szervezetet “neonáci hadseregnek” nevezte, amely nemcsak izraelieket, hanem kétmillió palesztint tart túszul.

Az izraeli miniszterelnök az interjúban azt mondta: a Hamász célja, hogy az izraeli katonai műveleteknek civil áldozatai legyenek, ezért nem engedi, a polgári lakosság evakuálását a műveleti területről. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet érintő éhínség szintén része a Hamász politikájának, amelyen Izrael változtatni akar.

Benjámin Netanjahu arról nem beszélt, hogy a katonai megszállás mikor történhet meg. Amerikai sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az izraeli kormányfővel a Gázára vonatkozó elképzelésről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Háborúban állunk, mostantól nincs több finomkodás” – brutális térképcsatát indítottak a republikánusok a félidős választás előtt
Megvan a megállapodás: Putyin találkozik Trumppal
Orbán barátja közölte: Nem megyek sehova!
Egy kislányt és eszméletlen édesanyját mentette ki a vízből egy szabadságát töltő magyar rendőr az albán tengerparton
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik