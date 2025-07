„A minisztériumi házkutatás volt életem legszürreálisabb élménye” – Varga Judit is vallomást tett a Völner-Schadl-ügyben

Trócsányi László volt igazságügyi miniszter keddi fellépése után csütörtökön hivatali utódjának, Varga Juditnak is tanúkihallgatáson kellett megjelennie Schadl György egykori fővégrehajtó és Völner Pál volt igazságügyi miniszterhelyettes és államtitkár korrupciós perében. Márciusban derült ki, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán zajló eljárásban maga Völner kezdeményezte mindkét korábbi miniszter beidézését.

Varga Judit meghallgatása azért különösen érdekes, mert volt férje, az azóta a Tisza Párt elnökévé vált Magyar Péter közzétett egy titokban rögzített hangfelvételt, amelyen Varga még miniszterként arról beszélt neki: „Rogán Antalék kihúzatták magukat” az ügy ügyészségi aktáiból.

Miután a propagandaminiszternek és a kabinetfőnökének neve többször is felbukkant a nyomozati anyagokban, sőt, Schadl asszisztense még egy autót is vitt az utóbbinak, Magyar Péter tavaly feljelentést tett, hogy kiderüljön, miként kerültek ki később a vizsgálatból. A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása ügyében indított nyomozását azonban időközben megszüntették.

A végrehajtói kar elnökét és feleségét 2021. november 5-én fogták el a ferihegyi repülőtér mellett. A vád szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pálnak, aki ezért a minisztériumi befolyását Schadl érdekeinek megfelelően érvényesítette. Az ügyészség az I. rendű vádlottat egyebek mellett bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, továbbá hivatali helyzettel való visszaéléssel vádolja.

Varga azt állította: Schadl Györggyel alig találkozott, ugyanis nem tartozott a prioritások közé a végrehajtókkal való kapcsolattartás, végig kizárólag szakmai kapcsolat volt közöttük. Amikor kari elnökként bemutatkozott nála az irodájában, az volt a benyomása, hogy egy kigyúrt, lendületesen beszélő fiatalember irányítja a végrehajtói kart.

A találkozókon az exminiszter szerint mindig ott volt Völner Pál is. A miniszterhelyettest 2019-ben, hivatalba lépés után miniszteri biztossá is kinevezte Varga, e lépésnek pedig az volt a célja, hogy visszaállítsa a kar tekintélyét. Varga elmondta, hogy kinevezése után elsőként Völnerrel ült le, hogy tájékozódjon arról, mivel foglalkozik a minisztérium, és ekkor hallott arról is, hogy kötelezővé tették a jogi diplomát a végrehajtók számára. Mint mondta, ez neki nagyon tetszett, mert korábban fel sem merült benne, hogy diploma nélkül is lehet valaki végrehajtó.

A végrehajtói kar ügyeit viszont periférikus témának tartotta, és örült, hogy nélküle is működnek ott a dolgok. A volt miniszter többször is visszatért arra, hogy Völner, valamint az azóta elhunyt Vízkeleti Mariann államtitkárok voltak megbízva a végrehajtói kar felügyeletével, a konkrét ügyektől őt igyekeztek megkímélni.

Nem láthattam, hogy mit csinál a szabadidejében egy államtitkár

– felelte Varga arra a kérdésre, hogy észrevett-e változást Völneren a Schadl letartóztatása előtti időszakban. A volt miniszter azt hangoztatta, hogy csak a sajtóból tudta meg azt is, hogy Schadl bejárt Völnerhez a hivatalába, mint ahogy azt is, hogy a fővégrehajtót Ferihegyen elkapták.

Varga úgy fogalmazott: ezután „sokkhatás alatt” beszélt Völnerrel, de akkor nem látott rajta semmit. Felidézte azt is, amikor már kiderült az államtitkár érintettsége is.

Akkor telefonon beszéltünk, később bement, ott ült a kanapén, szörnyű volt. Arról beszéltünk, hogy hogy vannak az államtitkár gyerekei. A minisztériumi házkutatás volt életem legszürreálisabb helyzete, amikor az ügyészség képviselője ült velem szemben a szobámban

– idézte fel Varga Judit. Azt is elmesélte, hogy megállapodtak az egyik kolléga személyéről, aki átadta a kért iratokat, és aki aztán be is számolt neki arról, hogy miket vittek el az ügyészek. „Nagyon zavart az, hogy a minisztérium, amit érint az ügy, nem tud senki semmiről, miközben a sajtóban folytatásos regényben jelentek meg a részletek” – mondta Varga. A miniszter még utána is nézetett annak, hogy van-e joga információkat kérni, hogy kiket érinthet az ügy, hogy ne a sajtóból kelljen megtudnia. A tárcánál ugyanis mindenki meg volt rémülve, hogy majd ügyészségi kihallgatásra járnak.