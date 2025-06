Magyar Péter: A csengeri örökség várományosától megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz három éve nagyon csúnya dolgokat csinált

Teljes tragikomédiába fulladt Rogánék mai ukránozós, kémsztroris mesedélutánja, írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Mint ismert, csütörtökön a Honvédelmi Bizottság megállapította, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elmondta a sajtóban korábban megjelent, Ukrajnát dicsőítő mondatot, a Szlava Ukrajini! kifejezést a NATO vezérkarfőnöki ülésén. Arról, hogy Ruszin-Szendi pontosan mit követett még el, Kósa úgy fogalmazott, hogy az ülésekről szóló hivatalos jelentéseket meghamisította, nem írt bele olyan tényeket, amelyek elhangzottak, más tényeket pedig úgy írt bele a jelentésbe, hogy azok nem hangzottak el.

Magyar erre úgy reagált, hogy mára odáig jutottak a hatalmukat féltő, korrupt Orbán-janicsárok, hogy Kocsis Máték és Menczer Tamások után Kósa Lajost állították csatasorba.

A csengeri örökség várományosától megtudtuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz három éve nagyon csúnya dolgokat csinált. Mondjuk az nem derült ki, hogy mi volt ez a bűn, miért most jöttek ezekre rá és hát sajnos bizonyítékot sem csatoltak a nevetséges vádak alátámasztásához a srácok. Mert hogy nincs ilyen

– írta.

A Tisza Párt elnöke szerint az viszont kiderült, hogy „a Fidesz nagy nevettetője ahhoz már nem volt elég bátor, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság mai ülésére meghívja Ruszin-Szendi Romuluszt. Ami érthető, hiszen a tábornok úr két perc alatt csinált volna hülyét a nulla honvédelmi tapasztalattal és tudással rendelkező levitézlett politikusokból. Oda valószínűleg kevés lett volna a kupakolás és a hazudozás.”

Hozzátette,

azért az is szép, amikor a Fidesz összehív egy leleplező sajtótájékoztatót, majd Kósa elvtárs még a saját kiválasztott propagandistáinak a kérdései elől is elfut. Mondjuk ez is érthető, hiszen nyilván nem akart válaszolni arra a kérdésre, hogy a letartóztatott ukrán kém milyen üzleti kapcsolatban állt Orbán Viktor fegyverkereskedelemmel foglalkozó testvérével, Orbán Áronnal.