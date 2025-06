Egyik kezével védte a fejét, a másikkal tompította az esést – megszólalt Jeszenszky Géza megmentője

Dulakodást és egy nagy puffanást hallott, ezért szaladt Jeszenszky Géza segítségére Kézdi-Schlachta László. A férfi a Gulyáságyú Médiának elmondta, hogy a volt külügyminiszter és felesége próbáltak védekezni, miközben támadójuk folyamatosan hadonászott.

Kézdi-Schlachta a bal kezével védte Jeszenszky fejét, de kezéről lecsúszott a kalapács, és el is találta a volt külügyminiszter fejét. A jobb kezével pedig lassította a korábbi miniszter esését, aki így nem ütötte be a tarkóját.

Ezután a támadó Jeszenszky felesége felé vette az irányt, őt is elkezdte ütlegelni, de amikor Kézdi-Schlachta László itt is közbelépett, akkor a támadó elmenekült. A férfi hívta a 112-öt és a támadó után eredt. Közben Jeszenszky Géza is felállt, elmondta megmentőjének, hogy két éve is már megtámadták. Kézdi-Schlachta László végül utolérte a férfit, de nem ő fogta el, hanem szólt a rendőröknek, akik időközben már megérkeztek.

A Gulyáságyú Médiának beszélt arról is, hogy tudatos támadásnak tűnt az akció, és tisztában volt azzal, hogy a megtámadott férfi egy politikus.

Jeszenszky Géza volt külügyminisztert vasárnap délután a nyílt utcán ütött le kalapáccsal egy férfi. Az egykori politikusnak betört a koponyája, ezért meg is kellett műteni. Az ügyészség szerint G. Ferenc előre eltervezte az idős férfi megölését.

A támadásra fia, Jeszenszky Zsolt, a kormánypárti Pesti Srácok munkatársa egy hosszú írásban válaszolt, amelyben ugyan megköszönte a támogató jókívánságokat, de azt is írta, hogy „apám évek óta a Sátánt szolgálja. Mármint a közéleti megnyilvánulásaival”.

A volt külügyminiszter a Blikknek szólalt meg a támadást követően, azt mondja, hálás, hogy elfogták a támadóját. Jeszenszky azt is mondta, hogy a koponyájából ki kellett venni egy darabot.