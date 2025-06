Jeszenszky Zsolt megtalálta az apja elleni kalapácsos támadás igazi okát, a Sátánt

Jeszenszky Zsolt, a Pesti Srácok munkatársa hosszú írásban köszönte meg a támogató jókívánságokat, amelyeket az apja, Jeszenszky Géza elleni vasárnapi kalapácsos merénylet miatt kapott. Mint írta, Bayer Zsolttól Robert C. Castelen át egészen Orbán Viktorig nagyon sokan írtak és telefonáltak neki.

Az egykori minisztert a Ferenciek tere közelében támadta meg egy férfi, a fején sebezte meg, majd megpróbált elmenekülni, de végül elfogták. A rendőrség közlése szerint a 70 éves G. Ferenc azt vallotta, hogy „megmagyarázhatatlan érzés” vezérelte, és nem előre kiszemelt áldozatok ellen hajtotta végre a támadást.

Jeszenszky Zsolt azt írta, a vallomásban elmondottak eléggé bullshitnek tűnnek, de talán nem is számítanak, mert a magasabb rendű okokat keresi a történetben. És meg is találta Isten és a Gonosz párharcában.

Azt írta:

Apám évek óta a sátánt szolgálja. Mármint a közéleti megnyilvánulásaival. Nem szándékosan, és pláne nem azért, mert gonosz ember lenne. A legkevésbé sem. Önnön jóságába vetett hite töretlen – talán túlságosan is. Nem kérdés, hogy ő jószándékú, jót akar, és ezt őszintén hiszi is magáról. De nem véletlenül mondják, hogy a pokolba vezető út is csupa jószándékkal van kikövezve. A sátán ugyanis nagyon ravasz. Fő célja az ember (mind az egyes ember, mind pedig az egész emberiség) elpusztítása. És ehhez igen kifinomult eszközei vannak.