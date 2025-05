Reagált az RMDSZ Magyar Péter kémvádjára

„A Tisza Párt elnökének nagyváradi kijelentései elsősorban Magyar Pétert minősítik, valószínűleg magából indul ki, amikor kémnek nevezi az RMDSZ-t, köztudott, hogy a lehallgatások terén nagy tapasztalata van” – így reagált az erdélyi Krónika megkeresésére Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szóvivője a Tisza Párt tegnapi rendezvényén elhangzottakra. Csoma nyilvánvalóan arra célzott, hogy Magyar Péter 2023-ban hangfelvételt készített az akkori feleségével, Varga Judit volt igazságügy-miniszterrel folytatott beszélgetésükről, amelynek egyes részleteit később nyilvánosságra hozta.

Amint arról a szombati élő közvetítésünkben beszámoltunk, Magyar Péter a nagyváradi sajtótájékoztatóján élesen bírálta az RMDSZ-t. Mint fogalmazott, a Kelemen Hunor vezette alakulat „a Fidesz kottájából játszik”.

Az RMDSZ képviselői ott ülnek, ahol a Tisza képviselői, a Néppártban, ennek ellenére őket nem hazaárulózza a Fidesz. Egyedül az RMDSZ magyar képviselői szavaztak nemmel, amikor a Tisza csatlakozott a Néppárthoz. Amiatt van amúgy ott az RMDSZ még mindig, hogy kémkedjen, és a háttérből tudja húzogatni a Fidesz a szálakat. Ugyanazt tudom elmondani az RMDSZ-ről, mint a magyar önkormányzatokról: együtt fogunk velük működni akkor is, ha ők a Fideszt továbbra is próbálják a háttérből segíteni. Azt nem tudom, lehet-e még ennél is jobban megalázni a külhoni magyarságot. Lehet pávatáncot járni egy ideig, a történelem azt tanítja, hogy nem mindig, nem sokáig.