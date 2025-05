Magyar Péter: Az RMDSZ a Néppártban a Fidesznek kémkedik

Az RMDSZ képviselői ott ülnek, ahol a Tisza képviselői, a Néppártban, ennek ellenére őket nem hazaárulózza a Fidesz. Egyedül az RMDSZ magyar képviselői szavaztak nemmel, amikor a Tisza csatlakozott a Néppárthoz. Amiatt van amúgy ott az RMDSZ még mindig, hogy kémkedjen és a háttérből tudja húzogatni a Fidesz a háttérből a szálakat. Ugyanazt tudom elmondani az RMDSZ-ről, mint a magyar önkormányzatokról: együtt fogunk velük működni akkor is, ha ők a Fideszt továbbra is próbálják a háttérből segíteni. Azt nem tudom, lehet-e még ennél is jobban megalázni a külhoni magyarságot. Lehet pávatáncot járni egy ideig, a történelem azt tanítja, hogy nem mindig, nem sokáig. Örültem volna, ha az RMDSZ eljön ide, nincs takargatnivalónk és annak ellenére, hogy nem éppen etikusan jártak el akár a Néppártban, akár máshol, bennünk nincs tüske, nincs harag