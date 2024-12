Orbán Viktor: Nem akarjuk azt, hogy utazunk a metrón és csak ismeretlen emberek vannak körülöttünk

Magyarország a magyaroké, nem szeretném, ha vendégmunkás országgá válnánk, mint ahogy migráns országgá sem, írja aranyvasárnapi posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzáteszi: ezért nem engedik be a migránsokat, és a vendégmunkásokból is csak annyit, amennyire szükségünk van. (A tegnapi Orbáninfón hangzott el, hogy tíz országból nem jöhetnek majd vendégmunkások.)

Nem szeretnénk úgy járni, mint néhány másik ország polgára, aki nem figyel oda, és tíz év után azt veszi észre, hogy utazik a metrón és ismeretlen emberek vannak körülötte. Hazamegy, és azt látja, hogy mások élnek ott, mint korábban. És akkor felteszi a kérdést, hogy ugyan, ezt ki engedte meg? A nyugat-európai élet ma erről szól.

Orbán szerint a vendégmunkások esetében is látunk nyugaton rossz példákat. „Ahova általában be akarnak hozni vendégmunkásokat, azt ellenzem egészen addig, amíg csak egy magyar ember is van, aki azt a munkát hajlandó megcsinálni” – teszi hozzá. Azt írja, nagyon könnyen meg lehetne oldani a magyar gazdaság összes munkaerő-problémáját nagyszámú vendégmunkással, de ő ezt nem javasolja.