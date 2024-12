Kövér: Magyar egy nímand, aki lelökte Gyurcsányt a gyűlöletből ácsolt emelvényről és a helyére állt

Jánoshalmán néztük meg Kövér László fórumát, ahová a Fidesz országjárása keretein belül érkezett. A házelnök egy hosszabb külpolitikai kitérő után beszélt a Tisza Párt által támasztott kihívásokról, arról, hogy a csatlakozásunkkor romlott el az Európai Unió és az ő életében már nem is javul meg, valamint arról is, hogy a politikusok közötti durva párbeszéd a hétköznapi viszonyainkra is rányomja a bélyegét.