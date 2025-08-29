Videó
„A választásokon múlik, meddig maradhat ki Magyarország a háborúból” – Szijjártó Péter és Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon
A Tranzit Fesztivál nyitó előadását Szijjártó Péter tartotta, aki rövid viccelődést követően rátért az Európai Unió szidalmazására; a gazdasági hanyatlás okairól és felelőseiről beszélt, majd az orosz-ukrán háború kapcsán háborúpártisággal vádolta külföldi kollégáit, és mindenkit óva intett a kormányváltástól. Folytatásként a színpadon Orbán Balázs és Szent-Iványi István vitája következett. Összefoglaló.
