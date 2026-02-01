„Nem tudják megérteni, hogy beletaposnak a lelkébe több százezer embernek”

Lázár János építési miniszter cigányozós, megbélyegző mondatai miatt tüntettek a minisztériuma épülete előtt szombat este a Parlament közelében. A demonstrálók szerint Lázár mondatai tükrözik, hogy mi a hozzáállása a Fidesznek a magyarországi romákhoz: „alacsony presztízsű munka, építőipar, rokkanjatok meg!”, és hogy valójában csak szavazógépnek tekintik őket, „nem akarnak okos embereket, mert az okos ember nem fog rájuk szavazni.” A tüntetésen részt vevő Molnár Ferenc Caramel szerint a cigányok versenyképességének a legnagyobb gátja a szegénység, és hogy emiatt sok cigány gyerek korán kiesik az oktatásból. A 24.hu tüntetőket kérdezett.