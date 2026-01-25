Videó
Hogyan ismerhetjük fel az MI-generált tartalmakat?
A mesterséges intelligencia által generált videók olyan élethűek, hogy a felhasználók csupán az esetek felében képesek megkülönböztetni egymástól a valós és a manipulált tartalmakat. Pedig létezik néhány trükk, amely segít észrevenni, ha egy videót vagy fotót a mesterséges intelligencia generált. Megmutatjuk, meddig higgy a szemednek, hogyan működik a manipuláció, és hogy miért fontos az MI-tartalmak felismerése a demokráciára vagy a társadalom bizalomszintjére nézve is. A Deutsche Welle riportja.
Legfrissebb videók
„Nem egy fideszes kampányprogram, a családos létet népszerűsítjük” – miért nincs Fidesz‑logó a Király Nóra‑plakátokon Csepelen?
„Kötöttem egy megállapodást” vs. „kértem” – így formálódik utólag Orbán amerikai pénzügyi védőpajzsa
„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!