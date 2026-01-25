Hogyan ismerhetjük fel az MI-generált tartalmakat?

A mesterséges intelligencia által generált videók olyan élethűek, hogy a felhasználók csupán az esetek felében képesek megkülönböztetni egymástól a valós és a manipulált tartalmakat. Pedig létezik néhány trükk, amely segít észrevenni, ha egy videót vagy fotót a mesterséges intelligencia generált. Megmutatjuk, meddig higgy a szemednek, hogyan működik a manipuláció, és hogy miért fontos az MI-tartalmak felismerése a demokráciára vagy a társadalom bizalomszintjére nézve is. A Deutsche Welle riportja.