Hogyan ismerhetjük fel az MI-generált tartalmakat?

2026. 01. 25. 15:30
A mesterséges intelligencia által generált videók olyan élethűek, hogy a felhasználók csupán az esetek felében képesek megkülönböztetni egymástól a valós és a manipulált tartalmakat. Pedig létezik néhány trükk, amely segít észrevenni, ha egy videót vagy fotót a mesterséges intelligencia generált. Megmutatjuk, meddig higgy a szemednek, hogyan működik a manipuláció, és hogy miért fontos az MI-tartalmak felismerése a demokráciára vagy a társadalom bizalomszintjére nézve is. A Deutsche Welle riportja.
