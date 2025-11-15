dpkdigitális polgári körökorbán viktormagyar péter
Videó

„Birkázhatnak, de győztes birkák vagyunk!”

admin Dékány László
admin Trencsényi Ádám
2025. 11. 15. 15:38
admin Dékány László
admin Trencsényi Ádám
2025. 11. 15. 15:38
„Orbán úgy lemosná Magyart, mint a vécét, ahogy lehúzzák”. De akkor miért nem áll ki miniszterelnök-jelölti vitára? „A tiszások fejlesztették az applikációt, és ők is szivárogtatták ki az adatokat. Elképzelhető mindkettő.” Ennek mi az értelme? A digitális polgári körök találkozóján fideszes szimpatizánsokat kérdeztünk arról, hogy szeretnének-e miniszterelnök-jelölti vitát, és szerintük ki lopta el, és szivárogtatta ki a tiszások adatait.
Legfrissebb videók
„Birkázhatnak, de győztes birkák vagyunk!"
dpk
„Ez Orbán Viktor személyes, buta bosszúja” – Iványi Gábor mellett tüntettek a Dankó utcában
börtönbüntetés
„Nem térdepeltethet meg minket Brüsszel” – Lázár János az amerikai pénzügyi csomagról
brüsszel
Színes egyenruha, pókerarc: mit csinál egy svájci gárdista?
deutsche welle
Igazságérzet kontra jogállam – ezért lehet sikeres a Bűnvadászok
bartal andrás
„Nem tudnak együtt élni ezzel az Auschwitz-cal” – a legtöbb család nem akar visszatérni a terroristák által megtámadott kibucokba
gázai-övezet
Mi kellene ahhoz, hogy tiszások és fideszesek tudjanak egymással beszélni?
békemenet
„Aki változást akar, az itt van a Tiszánál, és mindenki változást akar” – ilyen volt a Nemzeti Menet
békecsúcs
Brüsszel bábjai, rettegő hatalom, LMBTQ-lobbi és sorsdöntő választás – Orbán Viktor és Magyar Péter a nemzeti ünnepen
beszéd
„Ha valaki Orbán Viktor fenekéből jött ki, akkor mit várunk tőle?” – kampányhangulat a Békemeneten
bárdosi sándor
Zsúfolt termek, követhetetlen elvárások és online gyakorlati órák – tüntettek a BGE diákjai
bge hök
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
orbán viktor
Menczer: Rossz szándékot képviselnek azok a szavazók, akik Magyar Péter elgondolásait tartják helyesnek
menczer tamás
Ősapa egy hungarikum, és tele vagyunk „szevasz uram”-okkal
fonnyadt levente
„A deepfake magát az igazságot támadja” – AI-videók a politikában
AI
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
gulyás gergely
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Sorozat: Mitnézel
„A magyar történelmi film pótcselekvés” – Csizmadia Ervin politológussal NER-moziztunk
aranybulla
Siket színésznővel vesézzük ki a Marvel szuperhős-sorozatát
alaqua cox
Van karácsony Kevin nélkül: ezeket a filmeket nézd az ünnepek alatt
filmek
Mit adott nekünk a Rick és Morty? És Rick magyar hangjának?
mitnézel
Sorozat: Geller
Geller: Nemzeti breaktánc, dekadens püspökbosszantás és Kamala Harris titkai
geller
Kiből lehetne Magyar Péter Tisza Kálmánja?
geller
Mi volna elég Rogán Antalnak? Mi jön a pornó után a dzsungelneten?
amazonas
A Cica csoport óvónői a főpolgármesteri kampányról
geller
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik