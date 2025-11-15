Videó
„Birkázhatnak, de győztes birkák vagyunk!”
„Orbán úgy lemosná Magyart, mint a vécét, ahogy lehúzzák”. De akkor miért nem áll ki miniszterelnök-jelölti vitára? „A tiszások fejlesztették az applikációt, és ők is szivárogtatták ki az adatokat. Elképzelhető mindkettő.” Ennek mi az értelme? A digitális polgári körök találkozóján fideszes szimpatizánsokat kérdeztünk arról, hogy szeretnének-e miniszterelnök-jelölti vitát, és szerintük ki lopta el, és szivárogtatta ki a tiszások adatait.
Legfrissebb videók
