„Már minket pörgetnek a vécén az újságok helyett” – Alap és Balzac, a Z generáció médiumai
A Z generáció közélet és újságírás iránt érdeklődő fiataljai közül sokan nem már létező, hagyományos médiumokba akarnak menni dolgozni, hanem sajátot hoznak létre maguknak. Két ilyen videós csapatot mutatunk be, az Alapot és a Balzacot.
