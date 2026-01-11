alapbalzacnagy feróorbán viktor
Videó

„Már minket pörgetnek a vécén az újságok helyett” – Alap és Balzac, a Z generáció médiumai

admin Hrabéczy Soma Milán
admin Nyárai Gerzson
admin Trencsényi Ádám
2026. 01. 11. 20:00
2026. 01. 11. 20:00
A Z generáció közélet és újságírás iránt érdeklődő fiataljai közül sokan nem már létező, hagyományos médiumokba akarnak menni dolgozni, hanem sajátot hoznak létre maguknak. Két ilyen videós csapatot mutatunk be, az Alapot és a Balzacot.
