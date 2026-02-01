Videó
Arcplasztikát kapnak sebesült ukrán katonák
Nagyon sok katona és civil szenvedett súlyos arcsérülést az ukrajnai háborúban. Egy összeroncsolódott arc rekonstrukciója különösen összetett feladat. Az ukrán orvosi misszió, a Face the Future külföldi orvosokat visz Nyugat-Ukrajnába, hogy helyi sebészek bevonásával arcplasztikai műtéteket hajtson végre. A 38 éves ukrán veterán Artemnek az állkapcsa sérült meg súlyosan, és egészen a közelmúltig egy hatalmas lyuk tátongott az arcán. Két év alatt 18 műtéten esett át. Arca már sosem lesz a régi, de lehetőséget kapott arra, hogy új életet kezdjen. A Deutsche Welle riportja.
